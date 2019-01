La icónica banda norteamericana dio a conocer su nueva canción, Land of the Free, acompañada de un fuerte y emotivo video documental grabado entre la frontera de Estados Unidos y México, durante los recientes enfrentamientos de las fuerzas militares estadounidenses y familias de inmigrantes latinos.

El video fue dirigido por Spike Lee, ganador de varios premios de la academia. Además, en menos de 24 horas el video ya ha logrado casi un millón de reproducciones en YouTube.

The Killers otorgó a Spike Lee "completo control creativo" sobre el videoclip, que se filmó durante un par de semanas a finales de 2018, desplazándose a la frontera con México para captar escenas de familias migrantes intentando llegar a la supuesta "tierra de la libertad", como reza el título de la canción.

En cuanto a la canción, fue grabada en los Battle Born Studios y producida por Jacknife Lee, quien ya ha colaborado en varios temas de la agrupación.

"Allí junto a la frontera / van a levantar un muro / de cemento y barras de acero / lo suficientemente alto para mantener sus sucias manos fuera de nuestras esperanzas y sueños / de gente que quiere precisamente lo mismo que nosotros queremos / en el país de los libres", canta la banda estadounidense en la parte final del tema.

The Killers presenta su nueva canción, 'Land of the Free'