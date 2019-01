El Museo Nacional de Brasil presenta su primera exposición tras incendio

View this post on Instagram

NOVA EXPOSIÇÃO DO MUSEU NACIONAL . O Museu Nacional realizou hoje a cerimônia de inauguração da exposição “Quando Nem Tudo Era Gelo – Novas Descobertas no Continente Antártico”, no Centro Cultural Museu Casa da Moeda do Brasil, no Centro do Rio. A primeira exposição após o incêndio do dia 2 de setembro, apresentará novas descobertas de expedições realizadas entre 2015 e 2018, pelo projeto PALEONTAR, vinculado ao programa Antártico Brasileiro. Além disso, a exposição possui um significado ainda mais especial: ocorre no prédio que foi a primeira sede do Museu Nacional, durante o século XIX. Com a curadoria da paleontóloga Juliana Sayão e entrada gratuita, a exposição fica aberta ao público a partir de amanhã (17/01) e poderá ser visitada até maio. . Período da exposição: de 17 de janeiro a 17 de maio Local: Centro Cultural Museu Casa da Moeda do Brasil (Praça da República – nº26 – Centro) Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 16h e domingo, das 10h às 15h Entrada franca