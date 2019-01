Tildan de racista a Belky Arizala por prueba de 'La agencia'

View this post on Instagram

La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la CERTEZA de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Vaclav Havel. Nadie conoce ni conocerá a Adán y Eva. En la creatividad, imaginación e innovación está el futuro que es ahora. #estiempodecambiar #Elalmanotienecolor @raggedstores vestido amarillo @chrislara84 maquillaje @sulmaarizala @camilogutier @3mariasjoyas @angy_white_accesorios @laagenciabatallademodelos @caracoltv