'The smiling Lombana', la nueva creación de Daniela Abad sobre una vida secreta

El nombre de Daniela Abad ya no es desconocido cuando se habla de cine en Colombia. Luego del éxito de Carta a una sombra, inspirada en el libro El olvido que seremos, escrito por su padre Héctor Abad Faciolince, ahora regresa con otro documental que vuelve a centrarse en su familia: The smiling Lombana.

Carta a una sombra hace un recorrido por la vida, obra y muerte de Héctor Abad Gómez, su abuelo paterno, pionero en el campo de la salud pública y defensor de los derechos humanos que fue asesinado a sangre fría. Ahora, indagando de nuevo en el pasado de su familia, escoge a Tito Lombana, su abuelo materno, para contar una historia oculta con mucha tela por cortar.

"Fue una persona que no conocí porque mi familia rompió completamente los lazos con él, y desde ese entonces siempre ha sido una imagen secreta. Lo único que sabía de él es que fue el escultor de Los zapatos viejos. Entonces sentí la necesidad de investigar esa figura y descubrí que además de haber sido escultor, de tener mucho talento y un origen muy humilde, después de un momento determinante de la historia de Colombia, su vida tomó otro rumbo y hasta terminó teniendo un juicio en Estados Unidos", le contó Daniela Abad a Publimetro.

De acuerdo con Daniela, la película es un poco eso: el ascenso y descenso de este hombre, que además, suma a su relato todo tipo de contenido que cuenta quién era realmente este hombre.

"Adicional al talento era muy atractivo, amante de la imagen, y no solamente relacionada a las artes, sino también al físico, su físico. Por eso se cuidaba mucho, hacía gimnasia, tenía un carro convertible, construyó un castillo para sí mismo. En fin, era un tipo muy excéntrico".

"En la investigación descubrí que alrededor de él existe un misterio del que nadie quiere hablar y un tabú con el que la gente no quiere relacionarse", Daniela Abad.

La directora afirma que aunque su familia no estuvo de acuerdo con que contara esta parte de su intimidad, relacionada a un personaje no tan grato, ella sentía la necesidad de descubrir a ese hombre que a fin de cuentas era y no familia. Algo muy similar a lo que ocurrió con Carta a un sombra, aunque claro, en contextos muy diferentes.

"Todo nació de la curiosidad, porque a pesar de ser familia, los dos eran muy desconocidos para mí. Uno porque lo asesinaron y el otro por los lazos que se rompieron. Entonces era un poco la curiosidad y la necesidad que sentía de saber quién era esa persona que no conocía, pero de la que me habían hablado. También, porque me di cuenta que gracias a esos personajes yo podía contar una parte de la historia de Colombia, y finalmente, porque sentía que la gente se podía identificar, ya que tenían seguramente en sus familias, una historia similar".

Esta producción fue grabada en tres países: Colombia, Italia y Estados Unidos. Además tiene muchos puntos de giro que la convierten en un thriller documental, una especie de investigación policiaca que busca responder interrogantes como: ¿Qué pasó con Tito Lombana?, ¿quién era esa figura misteriosa que se escondía detrás de un hombre muy sonriente y aparentemente tan disponible a los otros? y ¿por qué desapareció del mapa de repente?

Para hacer esta construcción y responder a las inquietudes, Daniela y su equipo de trabajo recolectaron archivo fílmico familiar y fotográfico, y aunque su abuela se rehusaba a que contara esta historia, finalmente accedió a dar su relato, pero solo con su voz. Y como el de ella, también hay testimonios de familiares de Tito que Daniela contactó a través de redes sociales y de los abogados del caso de Lombana en Estados Unidos.

Y aunque a simple vista sus abuelos, los personajes de sus dos cintas no podrían ser más diferentes entre sí, para Daniela sí hay algo en común: "Tal vez el hecho de que fueran personajes que uno notara, que no pasaban desapercibidos. Héctor Abad no lo hacía porque tenía una línea de pensamiento clara y Tito no lo hacía por su atractivo y sus capacidades para el arte".

'The smiling Lombana'

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar