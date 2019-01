5 estrenos musicales para comenzar 2019 con nuevos sonidos

Radiohead – Ill Wind

La banda británica llevaba tres años sin presentar música nueva desde A Moon Shaped Pool (2016). Ahora, con este nuevo sencillo muchos esperan que la agrupación esté trabajando en algo más grande, especialmente después de su paso por nuestro país el 25 de abril del año pasado. Ill Wind ya está disponible en las plataformas digitales de la banda.

Sam Smith ft. Normani – Dancing With a Stranger

El cantautor británico presentó su más reciente trabajo musical junto a la cantante y bailarina estadounidense Normani. Este sería el primer sencillo del próximo álbum, donde podría haber ritmos más cercanos al R&B gracias a colaboraciones como esta, sin que el cantante se aleje mucho de su sonido pop electrónico de base.

Calvin Harris ft. Rag'n'Bone Man – Giant

Con esta canción, el DJ espera continuar con su buena racha, la cual se vio reflejada en dos colaboraciones de 2018: Promises, con Sam Smith, y One Kiss, con Dua Lipa. En esta ocasión, Harris se juntó con el británico Rag'n'Bone Man, quien le imprime un sonido particular a esta canción con su voz, la misma que lo llevó a la fama en 2016 con Human.

Gesaffelstein ft. The Weeknd – Lost in the fire

Esta canción le sigue al último lanzamiento del genio francés de la electrónica, Gesaffelstein, Reset, y anuncia su segundo álbum, Hyperion, que será lanzado próximamente. Esta colaboración llamó la atención de los seguidores de The Weeknd, quienes una vez más vuelven a desmenuzar las letras del cantante de origen etiope.

Juanes ft. Lalo Ebratt – La plata

Con ritmos latinos e influenciada por el vallenato, La Plata es una canción que contó con la aparición de Lalo Ebratt, un artista samario urbano, quien hace parte del reconocido colectivo artístico Trapical Minds. Con esta canción, Juanes quiso hacer un homenaje a la música colombiana sin dejar de explorar el género urbano de la mano de Ebratt.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ