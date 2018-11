Ser mujer en la música: una labor kamikaze

Ser mujer en la industria musical no es un cuento con final color de rosa. Para llegar a ser un artista de renombre se requiere de mucho sacrificio, y en el caso de las mujeres, vencer los miedos, persistir, pero sobre todo, ir rompiendo poco a poco todo tipo de prejuicios. Mon Laferte es un testimonio andante de aquello.

“Cuando empecé en este camino me sentía muy insegura porque siempre había muchos hombres alrededor que tocaban diferentes instrumentos. Y cuando sacaba la guitarra siempre me preguntaban: ‘¿Tú tocas? Pero si eres mujer’. Entonces, ni siquiera había salido de mi boca una consonante y ya estaba marcada”.

Y tristemente el caso de la chilena no es el único. “Pasa tanto, que deben haber un montón de chicas que quieren dedicarse a la música pero que terminan desistiendo y que caen en lo más sencillo que es ser una mujer de acuerdo a lo que nos enseñó la sociedad, es decir, femeninas, sumisas y complacientes. Hay muy pocas mujeres en la música y la mayor razón es porque desisten, creyéndose no suficientes para la industria. Y bueno, la que no desiste se queda en ser la interprete bonita y que baila”.

Las cifras corroboran lo dicho por la artista chilena. De acuerdo con una investigación realizada por el diario El País, la mayoría de reproducciones en el servicio de streaming más importante del mundo, Spotify, son para artistas hombres. “Alrededor del 80 % de los solistas más escuchados en esta herramienta son hombres, de forma que las mujeres ocupan un 20 % de espacio en las listas más escuchadas”.

Pero esto no solo tiene ver que con las mujeres artistas, también con aquellas que están trabajando tras bambalinas. De acuerdo con la organización Mujeres en la Industria de la Música, en su mayoría, las mujeres no hacen parte de las juntas directivas, contratación o producción, lo que también repercute en las nuevas caras musicales que se dan a conocer.

Una tendencia que confirma un estudio realizado hace poco por USC Annenberg Inclusion Initiative, que descubrió que solo “el 12.3 por ciento de los compositores de las 600 canciones más populares de los últimos seis años fueron mujeres, mientras que el 2 por ciento de los productores en 300 canciones fueron mujeres”.

“Ser independiente, aunque ya no lo soy, no hacer reguetón y tras del hecho ser mujer, es una labor kamikaze cuando se quiere hacer música”, Mon Laferte.

Los festivales: nuevas puertas para las mujeres

A pesar de su crítica la cantante afirma que ha habido una apertura poco a poco para las mujeres, pues el panorama es completamente diferente a cuando tenía 15 años y estaba comenzando. Mon afirma que una de las razones de esa apertura han sido los festivales de música, que al darle un espacio a las mujeres, han permitido que el público descubra su talento y se haga fanáticas de ellas y sus proyectos.

“Por ejemplo, acabo de tocar en Austin City Limits y había muchas mujeres en el cartel, una de ellas fue St. Vicent que me gusta un montón. Aún así había más bandas de hombres que de mujeres, pero es un aspecto que debo destacar”.

Un aspecto que confirma la investigación de El País, que hablando exclusivamente de España, aseguró que en 2017 tan solo un 15 % de los artistas que hicieron parte en los principales festivales de música eran mujeres.

A eso agrega que: “Grandes festivales como el Lollapalooza o Coachella viven de cabezas de cartel masculinos y cuesta encontrar el nombre de alguna mujer liderando la edición de 2018. En el primer caso, solo se aprecia a Lana del Rey, en el segundo, a Beyoncé. Los hombres son el gancho que utilizan y ellas, sobreviven, representando entre un 10 % y un 25 % del cartel. Es el caso de Tomorrowland, el festival europeo más popular, que en 2017 solo contó con una mujer en su escenario principal”.

La chilena es clara al decir que en Latinoamérica también seguimos muy atrasados en el tema de darle más espacio a las mujeres en los diferentes festivales y eventos musicales.

“En México me he topado con que yo soy la única mujer en un cartel de 40 bandas, y hay una mentalidad de que las artistas mujeres no atraen tanto público. Pero seamos sinceros, una mujer no va a tener seguidores si la persona que organiza el festival no le da la posibilidad de tocar”.

Cabe recordar que en 1967 fue Janis Joplin quien comenzó a abrirle las puertas a las mujeres en los festivales de música, al ser parte del Monterrey Pop Festival.

Mujeres que han inspirado a Mon Laferte

Andrea Echeverri: “Sin duda fue la primera. Yo era adolescente cuando la vi tocar y de inmediato me voló la cabeza. Y es que Bolero falaz, mezclaba todo lo que yo quería en ese momento y era una época en donde nadie me entendía”.

Julieta Venegas: “También fue una de mis primeras fuentes de inspiración, en la adolescencia. Ella fue una de esas mujeres que ayudó a abrirnos caminos en esta parte del continente”.

Shakira: “En sus comienzos fue brutal para las mujeres que estábamos en Latinoamérica porque salió con su guitarra, letras inteligentes y un mensaje claro. Me encantaba”.

Alanis Morissette: “Ella de esas artistas que me inspiró después de la adolescencia y ya cuando me adentré en la música en otros idiomas. Y es que díganme: ‘¿Quién no quiso ser Alanis Morissette?’ Yo la amo”.

Festivales donde las mujeres son protagonistas

Mon Laferte asegura que los festivales de música son primordiales a la hora de dar a conocer todo el talento que tienen las mujeres. Estas son algunas de sus recomendaciones:

Festival Ruidosa

“Francisca Valenzuela tiene una organización con la que está haciendo festivales en Latinoamérica donde se presentan puras mujeres. Pero no solo tocan, también hay un marco académico con charlas e invitan a mujeres que están tras la música, es decir, representantes, productoras y demás. Ya me sumé a Francisca porque quiero llevarlo a México y hacerlo masivo allá”, cuenta la cantante.

La Matria Fest

Un evento encabezado por Mariel Mariel que tiene su origen en Chile y que aboga por ampliar la diversidad de género en los festivales y en la industria. “Mujeres musicas a todos los escenarios. Basta de exclusión”, es uno de sus lemas.

Cabe mencionar que además de este festival, La Matria es un colectivo de mujeres artistas que busca impulsar el género, pero además, evidenciar las problemáticas que enfrentan las mujeres en esta industria.

Mujeres en el rock

Un evento que comenzó siendo un homenaje, pero que ha ido creciendo con el objetivo de que más mujeres den a conocer sus proyectos musicales. La tercera edición se realizó a inicios de octubre en México y contó con la participación de artistas como Denise Gutiérrez, Marcela Viejo, Silvana Estrada, Tessa Ia, Marión Sosa y Carmen Ruiz.

