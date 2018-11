'El testigo', memorias del conflicto en el lente de Jesús Abad Colorado

View this post on Instagram

En el claustro de San Agustín hoy el fotógrafo antioqueño #JesúsAbadColorado inauguró su exposición #ElTestigo memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz del fotógrafo. Me conmovió y me movió. #ElTestigo Imágenes que hablan solas y llevan a un recorrido de historias y momentos que los colombianos jamás debiéramos olvidar, siempre debiéramos recordar, para que nunca mas vuelvan a ocurrir. Con mi amiga, hicimos el recorrido de #ElTestigo por lugares e historias que alguna vez nos tocaron el alma, como hoy.