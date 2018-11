Pipe Bueno se le midió a imitar el sensual baile de Bruno Mars

Pipe Bueno no le tiene miedo al ridículo. Como artista que es, sabe robarse el show y esta vez no fue la excepción.

La actuación de Bruno Mars en Yo Me Llamo despertó muchos elogios al interpretar 'Uptown Funk'. En una canción tan alegre, el foco estuvo puesto en el baile. El concursante sacó buena nota, pero para Pipe Bueno se le olvidó un paso característico.

Al final, el cantante de música popular se atrevió a hacerlo en tarima y de paso mostrar su sensualidad. El imitador de Bruno Mars supo tomarlo la idea y ambos robaron aplausos, así como piropos de Amparo Grisales.

El sensual baile de Pipe Bueno en Yo Me Llamo

Luego, 'Bruno Mars' tuvo momentos de zozobra, pero logró seguir en competencia. El amenazado fue Victor Manuelle, quien estará en la gala de eliminación.

Desde luego, el baile de Pipe Bueno fue el tema del momento en redes sociales.

Enserio @PipeBueno. Soy fan de Bruno Mars y el de yo me llamo no se parece en nada, ni en la voz lo mas importante o ya no es así ?

— yudi cuevas (@yudicuevas) November 6, 2018