Samuel Pérez: el vallenato le corre por las venas

Ahora es el turno de Samuel Pérez, quien desde muy pequeño sintió el llamado de este género en Valledupar.

Sus comienzos

“Desde siempre me ha gustado la música y tuve un encuentro de frente con el vallenato cuando, a los seis años, me fui a vivir a Valledupar. Allá se respiraba el género en cada cuadra y era imposible no enamorarse”.

En ese momento decidió empezar a investigar más sobre el vallenato y comenzó a formarse como artista del género. Estuvo en diversas academias, “y luego de eso estuve en la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata como líder de los niños del vallenato y allí tuve la oportunidad de presentarme en múltiples escenarios. Luego grabé mi primera canción, aunque no fue una cuestión muy profesional”.

Un reality le ayudó a abrir puertas

Tiempo después estando en Medellín llega la propuesta de participar en un reality reconocido de nuestro país.

“Yo tenía 19 años y me encontré con que todos los que estaban allí tenían una experiencia gigante, hasta con varios álbumes grabados, pero jamás me sentí mal por ello. Luego de mi estadía en este reality, y que me fue muy bien gracias a Dios, firmé contrato con una disquera estadounidense llamada Top Stop Music, con el que grabé Tú eres, canción que me encuentro promocionando por estos días”.

Hoja de vida

Su primera canción

Tú me haces falta del 2013

Samuel Pérez en Spotify

200 oyentes mensuales

A futuro…

Espera dar a conocer dos nuevos sencillos antes de hablar de un disco

Sobre Tú eres

La canción cuenta con dos versiones, una vallenata y otra que está fusionada con otros ritmos.

“La letra sirve para cualquier persona, quien está enamorado o quien quiere volver a estar con otra persona la puede dedicar, y quien no se decidió a enamorarse también la puede escuchar y sentir”.

El tema también cuenta con un video que fue dirigido por ‘Albertini’ y grabado en un bar de Bogotá.

“Perdóname, no sé que debería decir, espero que no sea muy tarde y entiendas que me muero por ti”, letra de Tú eres de Samuel Pérez.

