La modelo dio su versión luego de ser confrontada. ¿Pelea entre Fredy Guarín y Andreína Fiallo? La exesposa del futbolista habló.

Como muchos saben, la relación actual de Fredy Guarín con Sara Uribe fue por mucho tiempo motivo de discordia entre él y su exesposa.

Recientemente, se rumoraba que Fredy Guarín se lamentaba estar lejos de sus hijos. De hecho, varios medios titularon que él "estaba deprimido".

El rumor toma fuerza luego de que se conociera una discusión entre Andreína Fiallo y unas familiares de Fredy Guarín.

En una imagen de Instagram publicada por Andreína, una mujer le comentó que "no cayera en la trampa" de ser como esas mujeres que no le permiten al padre ver a sus hijos.

Otras mujeres se metieron a la conversación, pero fue Andreína quien acalló los rumores.

"Un buen padre no aparece el último día de vacaciones para tomarse la foto y publicarla", escribió Fiallo, y sentenció: "Él sabe dónde están sus hijos".

No se sabe si en realidad es ella quien no permite que Guarín vea a sus hijos, pero por lo que da a entender, es él quien no se ha interesado en verlos.

¿Pelea entre Fredy Guarín y Andreína Fiallo? La exesposa del futbolista habló

#andreinafiallo A post shared by . (@0b5erver5) on Aug 24, 2018 at 5:00pm PDT

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

Publimetro Colombia Hombre envió fotografías indecentes a presentadora de Día a Día y ella lo denunció en redes ¡No se iba a quedar callada!