Tuti Vargas se sinceró sobre su despecho y habló de cómo superarlo

No sé muy bien cómo comenzar a escribir esto pero aquí voy; comparto esto porque quiero que sepan que una cosa es lo que uds ven por acá pero una muy diferente lo qué pasa en la vida real, en el día a día, cada mañana al salir de casa y al llegar a ella… he pasado por grandes cambios desde principio de este año, cambios bastantes importantes a nivel de todo, a pesar de eso siempre tengo mi sonrisa, ganas y actitud puesta en el blanco, enfocada, concentrada pero ¿saben algo? Yo también tengo mis días difíciles, jodidos… días en los que me derrumbo y siento que la vida misma en este momento me queda grande, siento que no puedo pararme, mirar para al frente y continuar… se los juro que casi no soy capaz de pararme de la cama. Es normal y no hay que negarse a sentir, a sacar esas emociones de tristeza, frustración, miedo, rabia o lo que sea. Estoy en un proceso de aceptación y de entender el por qué me ha pasado lo que me ha pasado en estos últimos meses. Quiero que sepan que yo también siento y por más que tenga que “hacerme la fuerte” por razones laborales y demás muchas veces también siento que el mundo se me viene encima, pero sólo YO me encargo y tomo la decisión de cómo sentirme, de cómo seguir adelante con la cabeza y el corazón firme. Así que pase lo que pase confíen en que todo va a estar bien, todo con el tiempo sana, se soluciona y evoluciona también, ánimo los que anden por ahí dudando si pueden o no 💪🏻. Los cambios hacen parte del crecimiento y de volvernos cada vez más resistentes a la vida que ya saben que fácil no es, el tiempo de Dios es perfecto así que tengan fe que todo en esta vida pasa por una gran razón . ❤️

