¡Cómo pasa el tiempo! La pareja está muy cambiada. Así han cambiado David Ospina y Jéssica Sterling en más de una década de matrimonio.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Jéssica Sterling mostró cómo ha cambiado la pareja desde que se conoció. Esto, con motivo de su décimo aniversario de matrimonio.

En las primeras imágenes, ambos lucen bastante jóvenes, y Sterling llevaba el cabello en su color natural castaño oscuro. Las fotos muestran recuerdos de cumpleaños, viajes y más experiencias de la pareja.

El video también viene acompañado de un texto en el que la empresaria dedica unas cuantas palabras para su compañero.

"Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Te amo no solo por lo que hacemos juntos, sino por todo lo que haces por mí. Porque son 10 años de amor inconfundible y único, gracias por ser la mejor parte de mi vida… porque contigo empezó toda esta aventura y ya no somos 2 somos 4 que hacemos parte de un amor verdadero. Feliz aniversario Amor de mi vida".

Así han cambiado David Ospina y Jéssica Sterling en más de una década de matrimonio

