Elizabeth Loaiza subió sensual foto para no hablar más de política

Luego de recibir varios comentarios y críticas por hacer público el candidato a la presidencia por el cual votaría, la exparticipante del ‘Desafío’ hizo varios anuncios diciendo que buscaría la dichosa fotografía con el fin de que sus seguidores ya no hablaran más de política.

“Bueno, me cansé de hablar de política, jajajaja, voy a montar una foto empelota más bien”, indicó Elizabeth.

Una hora después cumplió con lo que había prometido y colgó una fotografía en la que aparece posando de lado, tal y como Dios la trajo al mundo.

La imagen fue captada por Cameron Davis, informó la modelo en el post, en el que también expresó:

“Como lo prometido es deuda… Aquí va la foto. No hablemos más de política para no entrar en discusiones. Por una Colombia más humana, recuerden que la paz empieza en casa. La paz no la trae un presidente, la construimos entre nosotros día a día con la manera en que nos hablamos, nos miramos, nos tratamos”.

Cabe aclarar que la modelo recién puso como privada su cuenta de Instagram, se desconocen sus razones.