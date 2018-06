La novela sobre música y amor la sacó del estadio. Rating: así le fue a La reina del flow en su noche de estreno.

Y es que de acuerdo a cifras entregadas por Rating Colombia, la novela fue lo más visto de anoche, 12 de junio.

La producción de Caracol se quedó con el primer lugar de sintonía al marcar 15.4 puntos de audiencia.

Y es que hasta la repetición del primer capítulo logró superar en rating a su competencia.

La serie protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, cuenta la historia de Yeimy Montoya, una colombiana que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York, tras ser engañada por el hombre que amaba.

"Yo creo que ella llega sin bases, no tiene de dónde agarrarse y no tiene nada que perder. Cuando empieza la historia vemos todo lo que le pasa en su infancia, sus padres, de dónde viene, quién es, y sabemos que no es tan mala como parece, pues uno no deja de ser quien es, pero el dolor y todo lo que le tocó sufrir hizo que su corazón se volviera oscuro", contó Carolina Ramírez a Publimetro sobre el personaje de Yeimy.

A los protagonistas los acompañarán los talentosos Mabel Moreno, Lucho Velasco, Adriana Arango, Carmenza Cossio, María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Guillermo Blanco, entre otros.

