Chiste de doble sentido hizo llorar de risa a Claudia Bahamón en 'MasterChef'

Maravilloso!!!!! Jajajajajaja @nicodezubiria “Margalida te tocaron las Ubres”! @margalidacastroficial “MARAVILLOSOOO!!” Jajajjajajaajjajjajajajaja. Para que no digan que las mujeres no somos agradecidas!

A post shared by Claudia Bahamon (@claudiabahamon) on Jun 12, 2018 at 8:00pm PDT