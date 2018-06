Lo hizo con un mensaje contundente. Luisa Fernanda W responde a las críticas por su desnudo en Instagram.

Hace algunas horas la youtuber colombiana subió a esta red social una foto desnuda.

En la imagen se le puede ver de espaldas, con una toalla en su cabeza y un pequeño panty puesto.

Al parecer, esta foto generó varias críticas entre sus seguidores, razón por la que tuvo que salir a responder.

Lo hizo a través de una historia de Instagram y un trino con el siguiente mensaje:

"No muestro mi cuerpo por likes. Haciendo videos o sonriendo ya consigo muchos. La realidad me encanta mi cuerpo, y punto".

Y agregó: "Por esa razón amo tomarle fotos, amo mirarme al espejo, amo mis imperfecciones. Y sí, me costó mucho aceptarlas, pero hoy día puedo decir, 'me amo"".

NO muestro mi cuerpo por likes. Haciendo videos, o sonriendo ya consigo muchos…La realidad me encanta mi cuerpo, punto. Y por esa misma razón amo tomarle fotos, amo mirarme al espejo, amo mis imperfecciones. Y si, me costo mucho aceptarlas…pero hoy día puedo decir, ME AMO!

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) June 11, 2018