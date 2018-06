Ex-Señorita Colombia sufrió crisis depresiva y estuvo al borde de la muerte

#tbt Amanezco recordando cuando se tomó esta foto para la campaña del bloqueador #tatianacastrobodycare y llena de gratitud por los proyectos que han resultado exitosos como el bloqueador, los libros, las inversiones con criptomonedas y muy pronto algo innovador que va a cambiar de manera radical las comunicaciones. A partir del 15 de Junio ya les puedo contar. Feliz jueves!!! #tatianacastro #libertadfinanciera #exito #libros #librosrecomendados #manualparadivorciadas #adndeuncampeon #criptomonedas #bitcoin #cryptocurrency #investment #success

