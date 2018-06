Parece que la vela de esa relación está a punto de extinguirse. ¡Crisis en el matrimonio de 'Lady, la vendedora de rosas'!

Fue la misma Lady Tabares quien contó lo que pasa con su relación en entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1.

"No me he separado, pero probablemente me separe. La distancia afecta muchas cosas, pero por ahora ahí vamos".

Aunque la protagonista de Lady, la vendedora de rosas, no dio más detalles del por qué están separadas, parece que llevan un tiempo sin estar juntas.

"Yo creo que no hay nada más chévere que uno estar tranquilo en ese aspecto", agregó Lady.

Cabe recordar que el matrimonio de Lady fue uno de los más sonados de 2017, pues se trató de una unión con otra mujer: Cristina Londoño.

“Gracias mi mujer por llevarme a tu lado por este camino, espero ser lo que mereces y sueñas. Que Dios te bendiga y a nuestro hogar”, escribió Lady por aquel entonces.

La boda se realizó en Medellín, y mientras Cristina usó un vestido tradicional de novia, Lady optó por un esmoquín blanco.

En la actualidad Lady se encuentra concentrada en su nuevo proyecto: una marca de ropa.

