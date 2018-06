¿Qué le pasó? Chichila Navia se enfermó y compartió esta foto en redes

💕Felices sueños amores mios💕 Desde mi camita, incapacitada con un virus que me pegaron mis cachorritos, aprovecho para agradecerles todos los lindos mensajes, en especial a los que están relacionados con el final de #garzonvive Me siento privilegiada por haber interpretado a #Soledadcifuentes durante 3 décadas de su vida y que además ustedes se hayan conectado y enamorado de ella. #amoseractriz #gracias

