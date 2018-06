Fundación Cultural Latin Grammy le entregó la Beca Carlos Vives a una barranquillera para estudiar en EE. UU.

La Fundación Cultural Latin Grammy ha otorgado la Beca Carlos Vives a Nicolle Horbath, barranquillera de 21 años y estudiante de canto. La beca comprende un valor máximo de $200.000 USD para cursar 4 años de estudio en el Berklee College of Music en Boston, comenzando en septiembre de 2018, en donde Horbath tiene como meta obtener su licenciatura en Autoría y Composición. La joven colombiana fue seleccionada por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy entre un grupo altamente competitivo de cientos de solicitantes del Continente Americano y la península Ibérica.

Desde el inicio hasta esta fecha, más de 100 becas han sido otorgadas por la fundación con el fin de apoyar la música latina de múltiples maneras, incluyendo el impulso a la carrera de estudiantes con gran talento, que sueñan con iniciar o continuar sus estudios universitarios en música.

Acerca de su trabajo con La Fundación Cultural Latin Grammy y la decisión de financiar la beca, Carlos Vives dijo: "Es muy difícil para nuestros estudiantes latinos acceder a una beca tan importante y valiosa, que te permite estudiar cuatro años en una de las universidades más prestigiosas e importantes del mundo, en una ciudad maravillosa, como lo es Boston. Horbath va a tener la gran oportunidad de dedicar cuarto años a perfeccionar su arte musical. Si no fuera por las becas que otorga todos los años la Fundación Cultural Latin nuestros jóvenes no tendrían esa oportunidad. Me gustó la manera que Nicolle tiene de ver la música, de universalizarla, de fusionarla con la música del mundo y su visión de la música folclórica. Estudiar en Berklee la va a ayudar a enriquecer todas estas cualidades, estoy convencido de que lo va a hacer cada vez mejor. Es hermoso poder darle tanta felicidad a una persona y a su familia."

Horbath expresó sumamente emocionada su agradecimiento a Vives, a la Fundación Cultural Latin Grammy y a las personas que la ayudaron a poder seguir el camino para llegar a cumplir su sueño. "El agradecimiento que siento hacia la Fundación y hacia Carlos Vives es indescriptible. Esto siempre ha sido un sueño para mí y aún me parece increíble que ahora sea mi realidad. Prometo siempre esmerarme por ser un ejemplo a seguir para los músicos jóvenes, y para llevar la bandera de Colombia bien en alto", dijo.

Horbarth se unirá, en Berklee, al grupo de estudiantes que ya han ganado la Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, los cuales incluyen a la saxofonista Silviana Itzel Salinas-Reyna, quien tuvo el honor de recibir la primera beca en 2015 cuando fue patrocinada por el ícono musical Enrique Iglesias; al pianista autodidacta Jesús Molina-Acosta, quien recibió la beca en 2016 patrocinada por el legendario Juan Luis Guerra; y al bajista Ernesto Núñez, creador de la beca en 2017 patrocinada por el exitoso artista Miguel Bosé.