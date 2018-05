El actor Juan Diego Sánchez habló sobre un episodio oscuro de su vida. Escalofriante relato: actor de Sin senos no hay paraíso fue víctima de brujería.

"Por más que durmiera, seguía con sueño y empezó la intriga. Pensé que estaba enfermo. Estaba entrando en depresión", le contó el actor al programa Lo sé todo.

Luego de una muy buena época, se dio cuenta que las cosas estaban cambiando negativamente.

"Yo era muy incrédulo a este tipo de situaciones; brujería, envidia… Termino en 2013 un proyecto muy exitoso y al año siguiente comienzo a notar que disminuye el tema del cásting. No solo no habían rachas positivas de trabajo sino que además había una debilidad, un cansancio que normalmente no existe en mí", agrega.

Su mamá, quien según el actor es muy católica, estuvo en Buga y le consiguió un amuleto protector.

"El proceso fue con agua bendita, son cosas muy básicas pero con mucho sentido", cuenta. Y agrega, "empecé a notar que [un amigo] me robaba cosas materiales de mi apartamento".

También, explica que a nivel sentimental había personas que le tenían envidia por sus relaciones personales. "Querer lo que uno tiene me estaba secando, eso son malas energías".

Finalmente, pudo liberarse de esas malas energías y alejar a las personas que le estaban haciendo daño.

