Dejó al descubierto varios datos de "la cama". Greeicy Rendón se confiesa sobre la intimidad con su novio.

Para nadie es un secreto que la actriz y cantante colombiana siempre ha sido muy sincera sobre su vida, y no teme esconder nada.

Eso lo demostró en medio de una entrevista para Lo sé todo del Canal 1, en donde habló de la intimidad con su novio, el cantante Mike Bahía.

Y es que, lamentablemente, debido a los múltiples compromisos que ha tenido, no ha podido volver a estar con Mike, sexualmente hablando.

"De seguro hay un cardio que practicas en la casa y con Mike", le dijo la presentadora a la actriz.

Greeicy Rendón se confiesa sobre la intimidad con su novio

A lo que Greeicy solo supo responder con mucha risa y luego contó que: "Eso ni siquiera, porque no me veo con él".

Y agregó entre risas: "Estamos en cuarentena pero eterna. Mañana me veo con Mike, quizás mañana volvemos a la rutina de cardio".

Hace poco, y para el mismo programa, Greeicy habló de la oportunidad que perdió en Hollywood por culpa de no saber inglés.

"Bueno me contactaron y casi que ni me piden casting, pero me preguntaron: 'y bueno, ¿cómo está el inglés?'… No paila, sin inglés no se puede", agregó.

