Se cansó de las críticas por una foto que ella creyó graciosa. Jéssica Cediel se emberraca con sus seguidores en video.

Todo comenzó luego de que Jéssica publicará en su cuenta de Instagram una foto en la que, aparentemente, se le podía ver "sacándose los mocos".

“Así como cuando te sientes re contra hiper mega SEXY”, fue el mensaje sarcástico que tuvo la imagen.

Por eso, la presentadora respondió con un video.

En este aseguró que: “Yo soy humana y yo me saco mocos, si tú no te sacas los mocos, ¡oh my god! ¿De qué planeta eres?”.

Y agregó: “Ahora la foto es intencional, no crean pues que yo me saco el moco, obviamente lo hago con humor porque me gusta reírme, divertirme y me vale hongo lo que puedan pensar, porque todo el mundo lo hace”.

En la actualidad Jéssica se encuentra participando en La vuelta Rusia en 80 días, programa del Canal Caracol.

También ha dado de qué hablar por su nuevo romance, el cual se conoce desde comienzos de 2018, pero del que aún no se sabe quién es el hombre en cuestión.

Otras de las famosas que tuvo que responder ante las críticas por estos días fue Paulina Vega.

Y es que luego de que asegurara que iba a votar por Iván Duque se ganó miles de comentarios negativos.

Por esa razón hasta cerró su cuenta de Twitter.

