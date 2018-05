¡Caracol le quitó a RCN uno de sus programas más importantes!

Feliz año a todos! Espero que este 2017 para ustedes este lleno de felicidad y amor ❤️ ya estamos de vuelta con la cuenta después de un año de estas ausente ☺️ Feliz Año nuevo! 🎉💕 Y recuerden "La venganza nunca es buena mata el alma y la envenena." 💖

