¿Qué le pasó a la cara de Paulina Vega? Preguntan seguidores

Excelentes noticias 🎉 ¡Nueva portada! La ex -Miss Universo @paulinavegadiep es la imagen de nuestra nueva edición. En entrevista íntima confiesa que estará en Rusia apoyando a la Selección Colombia y cuenta que como buena barranquillera su lugar predilecto es la playa. 🏖 Además @fguarin13 en entrevista exclusiva confiesa por qué @sara_uribe es el amor de su vida❤️ No te pierdas nuestro especial fútbol, mujeres y romances a pocos días del #MundialRusia2018. También, la verdadera Pili de Zoociedad revela que no hubo ningún romance con Jaime Garzón como se muestra en la serie. #TVyNovelas Fotografías: @falabella_co

A post shared by TVyNovelas Colombia (@tvynovelas) on May 25, 2018 at 9:15am PDT