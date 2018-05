El artista no pudo escapar de los amigos de lo ajeno. ¿Le dejaron la corona? Mr. Black fue víctima de robo en Santa Marta.

Luego de dar un concierto en esa ciudad, el cantante se encontraba caminando entre una multitud. Allí, su cadena de oro llamó la atención de los ladrones.

Un grupo de gente se fue encima del artista, y en medio del caos le arrebataron la gorra y la cadena. Afortunadamente, el cantante y su esposa salieron ilesos.

“Siempre hay personas desadaptadas que quieren hacerle daño al artista, pero Santa Marta se portó súper bien, eso fue a la salida. La gente se nos fue encima y en un momento no sentí cuando me quitaron la gorra y me halaron la cadena pero no me atracaron”, le dijo el artista a El Colombiano.

El del azaro A post shared by Mr Black El Presidente ® (@mrblackelpresidente) on May 12, 2018 at 11:06am PDT

