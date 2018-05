La voz de Homero Simpson visitará el país

El mexicano Humberto Vélez, conocido por ser la voz de Homero Simpson, llega a Colombia con un stand up comedy que se presentará en el teatro Astor Plaza el próximo sábado 19 de Mayo.

Además de personajes como Winnie The Pooh, 'Roz' de Monsters Inc., Lord Farquaad de Shrek y el gato Pelusa de Stuart Little entre otros, Humberto Vélez es conocido por ser la voz del personaje principal de los Simpsons por más de 15 años.

En esta ocasión, Vélez trae una presentación llamada Anda la Osa, puesta en escena que reúne toda su experiencia en el mundo del doblaje y lo mejor del humor de sus personajes a lo largo de su trayectoria, siendo el centro de su presentación el inigualable Homero Simpson, con todo su humor, picardía y "brillante estupidez".

Inició en el doblaje en 1985, gracias a su camarada Jesse Conde, quien lo llevó a los estudios de Servicio Internacional de Sonido, donde Francisco Colmenero le dio un papel de Gargamel de la serie animada Los pitufos por un capítulo, y desde aquel momento trabaja en el doblaje.

Vélez también ha sido maestro de doblaje, locución comercial, voz y dicción en seminarios y cursos en distintas universidades.

