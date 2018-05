Un Virus Tropical "contagiará" el cine colombiano

Virus Tropical no es cualquier película. Este proyecto, que comenzó hace algunos años bajo el ala de Timbo Producciones y la dirección de Santiago Caicedo, se materializó entre dibujos, grabaciones y anécdotas personales de Paola Gaviria, más conocida como 'Powerpaola'. Esta historia, premiada en diferentes festivales, hará que más de uno se sienta identificado con estos trazos en movimiento.

"El proceso es bien particular, no hay una receta, parte básicamente de ser muy respetuoso con la novela gráfica de Paola, y utilizar la mayor cantidad de arte de la misma", le dijo Caicedo a PUBLIMETRO. Paola nació en una familia tradicional colombiana, esto, aunque su papá es un exsacerdote, su mamá es vidente y sus hermanas no son precisamente lo que sus padres esperaban. Al crecer, Paola se encuentra a sí misma en un mundo lleno de estereotipos y apariencias, y son estas vivencias las que se enmarcan en las viñetas que ahora llegan a la pantalla grande.

Cómo llevar un cómic al cine

"Lo primero fue adaptar el guion, tarea de la que se encargó Enrique Lozano", explica Caicedo, "Y luego, analizar cada episodio de la novela porque en la historieta cada página es una situación concreta con inicio, desarrollo y final. Así, la idea era que cada uno de los 12 capítulos se conviertan en arcos narrativos más grandes. Eso fue todo el trabajo de guion, y una vez que tuvimos uno que nos gustara, empezamos de cero. Esto quiere decir que, aunque se basa en la novela gráfica, los dibujos se hacen de nuevo. Ella hizo más de 5.000 dibujos para toda esta película", puntualiza.

Pero no solo se necesitaba un guion convincente, también había que hacer una escenografía sobre la cual se pudieran animar las creaciones de Powerpaola. "A partir de los elementos que ella nos daba creamos una serie de maquetas, como casitas de muñecas, que sirvieron como escenarios".

Esta cinta tiene, además, algunas voces conocidas. Alejandra Borrero, Diego León Hoyos y María Cecilia Sánchez dan voz a las caras de Virus Tropical.

"Queríamos tener buenas voces y muy buenos actores", continúa Caicedo, "Acá nos encerramos en un estudio de sonido y tratamos de hacer una película de verdad, es decir, que si la familia está reunida alrededor de la mesa los actores se ponían en situación con la idea de tener unas interpretaciones chéveres, con mucho peso. Luego, con todo ese material en video entramos al proceso de animación, y la base del guion de Enrique y empezamos a animar cada personaje. No solo las voces son muy buenas, sino que fue un material que utilizamos al momento de animar porque nos sirvió como referencia de gestos, movimientos, etc. Luego hicimos todo el sonido. Por ser una película animada tuvimos que hacer los sonidos de cada cosa; el roce de la ropa, los pasos, los platos de la comida, el ambiente, en fin. Yo me fui a Cali y a Ecuador (donde transcurre parte de la historia) a buscar sonidos, y por último, lo que se hace es un trabajo estereoscópico para tener la versión 3D de la película. Fue muy divertido. Es una historia divina, con un arte increíble", agrega.

P&R con Powerpaola, historietista autora de Virus Tropical

¿De dónde viene el nombre de esta historia?

No quiero ser spoiler, prefiero que se sorprendan.

La novela gráfica es de 2009, ¿qué cosas cambiaron con esta reinterpretación?

Todo cambió. Obviamente, está inspirada en la novela gráfica pero la adaptación al guión la hizo Enrique Lozano para que la historia fuera más fluida y orgánica. Yo volví a hacer todos los dibujos, experimenté con distintos materiales. La música la hizo Adriana García Galán desde cero. No era posible comprar los derechos de las canciones que propongo en la playlist del libro y fue genial reinterpretar esa banda sonora. Toda la música es hecha por dibujantes. El solo hecho que la película se haya hecho entre tantas personas hace que todo sea distinto.

¿Por qué cree que tanta gente se siente identificada con su historia?

Porque de una u otra manera todos vivimos las mismas situaciones, solo que cada uno tiene sus particularidades. Todos crecemos, amamos, nos desenamoramos, cometemos errores y tomamos la rienda de nuestra vida.

¿Qué es lo más duro de todo el proceso en la película?

Hay muchas cosas que son complejas. La vida y la obra van de la mano y a veces la gente piensa que me conoce de toda la vida.

El trabajo fue largo pero lo disfruté un montón. Es muy emocionante trabajar con amigos.

¿Qué otros proyectos tiene este año?

Ahora estoy terminando un libro que publicaré en México este año. Estoy trabajando en dos historietas largas; una con mi colectivo 'Chicks On Comics' y otra, que espero terminar para el año que viene. Justo estoy haciendo una exposición individual en El Museo La Tertulia en Cali y el próximo mes expongo en San Pablo. Así que no he parado este año.

