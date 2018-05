Día de Rock Colombia confirma su segunda edición

El Día de Rock Colombia realizará su segunda edición el próximo 15 de septiembre en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá y reunirá a 32 de las mejores bandas de nuestro país.

La primera versión de Día de Rock Colombia se realizó el 12 de agosto de 2017 y contó con la participación de 31 bandas y 12 mil asistentes. Su segunda edición llega recargada y con muchas novedades para artistas y asistentes, quienes se darán cita a partir de las 10:00 a.m. para disfrutar de más de 12 horas continuas del mejor rock nacional.

Las agrupaciones confirmadas para su versión 2018 son La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Superlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes, La Derecha, Koyi K Utho, Telebit, Rocka, Seis Peatones, Pirañas, Popcorn, Revolver Plateado, Los Mackenzy, Oh’laville, K-93, Alfonso Espriella, Skampida, Chite, No Soy Un Robot, La Sociedad de la Sombrilla, Chimo Psicodélico y dos bandas más que se seleccionarán gracias a la alianza con la Cámara de Comercio y el Bogotá Music Market – BOmm, como estrategia para impulsar las bandas emergentes del país.

Si por casualidad el rock algún día no circula por su sangre, revise sus signos vitales.#DíaDeRock2018

Boletas en preventa: @TicketexpressCO 🤟🏼 (solo 2.000 disponibles)#ElRockEsNuestro 👊🏼 pic.twitter.com/x98Ep1bpxJ — Dia de Rock Colombia (@diaderockcol) May 16, 2018

Y cabe mencionar que este año el invitado especial será Poligamia, banda liderada por el cantante Andrés Cepeda.

“Uno de los objetivos de Día de Rock Colombia, es que se convierta en una plataforma para promover y darle una visibilidad al rock colombiano, una gran apuesta que le apunta a ser un evento icónico para la escena rockera. Por esto, para su segunda versión llega recargado y con muchas sorpresas para los asistentes y amantes del género”, afirma Jaime Valderrama, de la banda Don Tetto y Sonora Entretenimiento, que organiza el evento.

Las entradas podrán conseguirse a través de www.ticketexpress.com. El valor de la preventa es de 70.000 pesos del 10 de mayo desde las 8;00 p.m. hasta el 30 de mayo o hasta agotar existencias (2.000 boletas) .

