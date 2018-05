La presentadora colombiana reaparece, y así luce. Por fotos dicen que Jéssica Bohórquez está igual a Kim Kardashian.

Y es que luego de su salida del programa Bichos del Canal RCN, parece que la presentadora ha cambiado radicalmente.

Los años no han pasado solos, y Jéssica luce más adulta y menos juvenil.

Justamente por sus últimas fotos, que parecen hechas en una sesión de fotos, la presentadora luce bastante voluptuosa y más bella que nunca, razón por la que la compararon con la estrella estadounidense.

Por fotos dicen que Jéssica Bohórquez está igual a Kim Kardashian

Empezamos🙈🤦🏻‍♀️ Ph @graphicpg A post shared by Jessica Bohórquez. (@jessicabohorquez95) on Apr 26, 2018 at 7:07pm PDT

Jéssica siempre se ha destacado por su belleza, y esta no es la primera vez que la comparan con otra sensual famosa.

Hace un tiempo varios seguidores la compararon con Jéssica Cediel por algunas facciones de su rostro.

“No me molesta, Jéssica Cediel es demasiado churra, es divina. Yo he hablado con ella y nos hemos reído del tema. Decimos: ‘¿De verdad nos parecemos tanto?’. Me parece genial que me estén comparando con una persona tan linda”, le contó a la revista TVyNovelas hace un tiempo.

Luego de su salida del programa juvenil de RCN es poco lo que se ha sabido de Jéssica, pero por lo publicado en sus redes sociales, está haciendo proyectos como presentadora y modelo para diferentes marcas.

Loving this shoot! @graphicpg A post shared by Jessica Bohórquez. (@jessicabohorquez95) on May 1, 2018 at 6:56pm PDT

Good Morning A post shared by Jessica Bohórquez. (@jessicabohorquez95) on Apr 29, 2018 at 6:52pm PDT

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar