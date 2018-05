Las noticias en torno al cantante de música urbana no cesan. Sus más recientes éxitos, entre los que destaca ‘Ambiente’, se roban las miradas alrededor del mundo. Sin embargo, existen otros temas bastante candentes que también generan toda clase opiniones. Uno de estos es si es o no gay. Por eso, ante dicho rumores, JBalvin habló sobre su verdadera orientación sexual.

Hace poco más de un año surgió una información que causó gran revuelo. No era para menos. Se afirmaba que JBalvin mantenía una relación amoroso con el integrante de Piso 21, Juan David Castaño. Ante tal sospecha, los comentarios fueron infinitos. Pero, con el objetivo de poner punto final a esto, el antioqueño salió a aclarar todo.

En medio del programa ‘Alofoke sin censura’, JBalvin habló sobre su verdadera orientación sexual. Allí, fue claro y contundente en cada palabra emitida. Razón por la cual, las dudas terminaron.

“Es muy chistoso. Me da mucha risa. Yo gay no soy, obviamente. Si yo fuera gay sería la princesa del reggaetón. Sería la diva. Estaría compitiendo con Ivy Queen”

Eso sí, el presentador no dudó en ser reiterativo y preguntarle por qué no presentaba a su novia. Frente a la cuestión, el artista del género urbano explicó el verdadero trasfondo.

“Porque de mi vida privada es lo único y último que me queda. Y permitirle a las personas y a los medios que opinen sobre mi pareja, si les parece o no les parece. Suficiente con la opinión pública cuando es gusta o no una canción o cuando hago o no un comentario”

