Ahora vuelve a llamar la atención por una peculiar imagen. Yina Calderón se destapa para mostrar que subió de peso.

"He subido de peso porque quiero estar mas gruesa, la intención tampoco es matarme por estar delgada si esa no es mi contextura, eso sí me ha tocado ponerme yeso muy seguido para no subir de brazo y abdomen.

En el mensaje agrega que: "Estoy feliz porque me voy para Cali, para qué filtros… (Dejen las críticas lindos, a Yina Calderon le gusta tener rabo y si le toca mandarlo hacer pues se manda hacer y listo, cuál es el lío).

Justamente en otra foto aseguró el tratamiento que se realizó para tener hacer más grande su trasero, y poder dejar de usar ropa interior de espuma.

“Mi primera cola fue de espuma, literal usaba unos cucos de espuma porque tenía cuerpo de cono, más culo tenía una zanahoria (por eso ahora muestro, jajajajajaj, entiendan por favor jajaj)”.

Y también escribió: “Si yo pude, tú también. Dile chao a esos cucos de espuma jajjaajjaaj. (Un dato, yo no tengo implantes en la cola, tengo grasa que mi doctor me sacó de la espalda)”.

