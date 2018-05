La historia que indignó al país podría tener un final feliz. Don José, el campesino discriminado en restaurante de Medellín, podría ser invitado a tocar con los Visconti.

BluRadio tuvo como invitado al humilde guitarrista conocido como Don José. El hombre, quien lleva 20 años tocando en el restaurante Taquino, fue discriminado un día que no le dieron permiso de sentarse allí.

Una modelo y artista plástica conversó con Don José, y al enterarse de lo que sucedía lo grabó y le pidió que le contara lo que pasaba. Las imágenes rápidamente se viralizaron y despertó indignación a nivel nacional y rechazo hacia el restaurante Taquino.

No obstante, el hombre asegura que tiene buenas relaciones con el restaurante, y pide que no se genere odio hacia el mismo. En su momento, simplemente indicó que "no sabía que pasaba" ni por qué le negaban sentarse en el sitio.

En la emisora se anunció que la representante de los Visconti quiere llevar a Don José y a su familia con todos los gastos pagos a Bogotá, para que vea a la agrupación argentina y, tal vez, cante un par de canciones con ellos el próximo 18 de mayo en Martín Fierro.

Don José, por su parte, ha manifestado ser fanático de ellos y en diálogo con BluRadio dijo que sí le gustaría participar en show con ellos, ya que es su agrupación favorita.

Por el momento, habrá que esperar para ver si se formaliza la invitación y si se concreta la participación de Don José junto a los Visconti.

Y pues a diferencia de todos los indignados que respiran odio en redes, Don José solo pidió no generarle problemas a los del restaurante y pidió que Dios nos bendiga a todos. pic.twitter.com/1SMHbuzjNd — Hassam (@oficialHASSAM) May 9, 2018

