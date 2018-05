¡Rompió el silencio! Melina Ramírez habló de su salida de El Desafío

Como ya saben, este año no estaré en el Desafio. Les voy a confesar que es difícil y me duele en el alma no ser parte, le di mi corazón a este proyecto, como suelo dárselo a todo lo que hago. Pero como siempre les digo, el universo sabe cómo y cuándo… No queda más que soltar y confiar en que todo pasa por algo y algo muy bueno! La chica que me va a reemplazar además de ser muy linda, sin duda lo hará muy bien y tiene todo mi apoyo! Gracias por sus mensajes donde dicen que me extrañarán, créanme YO A USTEDES y a este proyecto que fue un sueño para mi! Ya casi viene la vuelta a Rusia donde volverán a ver la Melina sin libretos, que se ríe todo el tiempo y que le gusta mostrarse tal y como es! Los amo, en verdad gracias por siempre estar aquí apoyándome 💙

A post shared by Melina Ramírez Serna (@melinaramirez90) on May 1, 2018 at 9:20am PDT