¡Nació la hija de Natalia Jerez! Esta es su primera foto

Llegó el día en que conocí al amor de mi vida 03/05/2018 Carlota Páez Jerez bienvenida al mundo, nos tienes profundamente enamorados! 💓🐣💓 Gracias Universo, gracias Dios, gracias @mateopaezphotography por darme el mejor regalo de la vida 🙏🏼💓😃🔝. Gracias @andrea_j_rous y @sipaez por atravesar el 🌏✈️ llegar a conocer a la sobri y compartir este momento tan especial con nosotros. Gracias a los abuelos de Carlota por su amor e incondicionalidad desde el primer momento. Gracias a la familia y amigos que desde cerca o a la distancia han estado presentes con su cariño, sus detalles, sus consejos y su entendimiento con los cambios que estos momentos traen. Gracias a nuestra Ginecobstetra Maria Cristina Motta por su profesionalismo, amor y humanidad con nosotros y nuestra hija. Gracias a la Clínica de la Mujer y a las enfermeras de piso por sus consentimientos, paciencia y cariño ese par de días con nosotros. Gracias a mis seguidores por sus buenos deseos y cariño en todo este tiempo con nosotros a través de las redes sociales, sabemos que son muchos viviendo este momento y que se sienten identificados. Que momento tan mágico, real, profundo y único el de dar vida, mi mayor creación hasta el momento!

