Las revelaciones que hace la exesposa de Michael Ortega sobre Andrea Valdiri

Hace unas semanas se supo que la modelo Andrea Valdiri, más conocida como ‘La Señora Colombia’, se defendió de varias acusaciones que la señalaban de ‘quita maridos’.

Según ella, Laura Jaramillo la acusaba en todas las redes sociales de robarle a su esposo, el jugador del Deportivo Pasto, el atlanticense Michael Ortega.

Laura Jaramillo usó las mismas cámaras de La Red para contar su verdad y afirmó que Valdiri no tuvo escrúpulos a la hora de meterse en su matrimonio.

Jaramillo, quien ha mantenido una relación con el futbolista desde que tenía 17 años, aseguró que mientras vivían en Brasil, Michael empezó a tener actuaciones raras al mismo tiempo que Andrea Valdiri arribó a aquel país.

"Todo comenzó hace dos años. Yo estoy con Michael desde los 17 años, me fui a vivir con él. Tuve mi hijo a los 18 años y vivimos en Alemania y regresamos a Colombia nos casamos en Cartagena por la iglesia católica cuando tenía 19 años. Todo iba muy bien y tuvimos altos y bajos como en toda relación, pero tuvimos momentos muy maravillosos en nuestro matrimonio. En seis meses Junior desistió del contrato y empezamos a buscar un nuevo equipo y gracias a Dios nos bendijo con un equipo profesional en Brasil", dijo Laura.

De acuerdo a Jaramillo, Michael no quería que ella pasara mucho tiempo en su casa en Brasil.

"Llegaba su familia de visita y yo pasaba turisteando y no la pasaba en casa. Con mi esposo todo estaba bien y yo no sospechaba nada. Hubo unos días en los que estaba montando presión para que yo me fuera y le decía a la hermana "llévate a Laura a Río de Janeiro, váyanse unos días" al final no nos fuimos porque era muy costoso y tomamos unos tours que salían por días y ese fue el momento perfecto para que todo se diera. El 9 de julio ella (Andrea Valdiri) llegó a Brasil y él tenía todo el tiempo para dedicarle a ella".

Días más tarde, el futbolista le insistió a su esposa que se fuera para Colombia, pues él necesitaba un tiempo y ella, extrañada, aceptó. Sin embargo, un par de días después su esposo le dijo que no volviera a Brasil, pues ya no quería estar con ella.

"Es que yo necesito que tú te vayas porque yo necesito un tiempo ¿Un tiempo para qué? es que yo no sé si esto es amor o es costumbre".

El 5 de agosto Laura se regresó con su familia y sus dos hijos para Colombia y días después recibió una nota de Michael terminando su relación con ella pero la joven insistía en luchar por su matrimonio.

"Cuando yo me regresé a Brasil me dio muy maltrato psicológico y me decía malas palabras e ir a luchar por mi matrimonio fue una decisión equivocada porque sentí en carne viva el rechazo de mi esposo".

Le pidió el divorcio a Laura y ella pensaba en firmarlo porque "era mejor para los dos".

"Yo no sé cómo se dieron las cosas con ella ni ¿Quién se la presentó? ni ¿Cómo la conoció? y lo que sí es que si ella llegó a Brasil en julio es porque ellos tenían su tiempo hablando. Una amiga me llama y me dijo: Michael tiene novia y está viviendo con ella y el carro en el que él anda es el de ella. Empecé a rastrear todo en redes sociales porque allí uno pone muchas pistas y ella el 17 de agosto montó una foto en mi apartamento y me di cuenta porque arriba el apartamento tenía un diseño de luces y apenas lo veo dije esa es mi casa. Ella es una quita maridos".

El famoso video íntimo

Laura desmintió el video íntimo en el que aparentemente sostenía relaciones con un chef asegurando que "la mujer que parece en el video no es ella".

El futbolista le rogó que volvieran

La entrevista termina señalando que Michael "regresó con el rabo entre las piernas y se me arrodilló ahora que ellos terminaron", pero que por el momento no piensa volver con él, pero sí desea que el futbolista esté cerca a sus hijos.