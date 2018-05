¡Los que saben imitar el rugido de Chewbacca podrán apoyar esta buena causa!

Lucasfilm y Star Wars: Force for Change anunciaron hoy la iniciativa Roar For Change (Rugir por el cambio), un desafío global en apoyo a los programas globales de nutrición de UNICEF. La misma invita al público a compartir su propia versión del icónico rugido de Chewbacca.

Por cada publicación, like o compartido utilizando la etiqueta numeral #RoarForChange en una cuenta abierta de Facebook, Instagram o Twitter, entre el 3 y el 25 de mayo de 2018, Star Wars: Force for Change de los EE. UU. donará un dólar a UNICEF ($1US = 2700 pesos, al cambio de hoy), hasta alcanzar un millón de dólares.

Los fondos se utilizarán para apoyar el trabajo de UNICEF que salva la vida de niños de todo el mundo. Chewbacca es el protagonista de HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS, la nueva película de Lucasfilm que estrenará en cines el 24 de mayo, y cuya preventa de entradas comienza mañana, 4 de mayo, en www.Disneylatino.com/peliculas.

“Cada año, el 4 de mayo, el público de todo el mundo se convierte en fuerza de cambio y se reúne para apoyar buenas causas”, afirma Paul Gainer, responsable de Disney Consumer Products Commercialization. “Este año, como parte de la cuenta regresiva para el estreno de HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS, les brindamos una forma divertida de apoyar a UNICEF y, a la vez, celebrar al legendario compañero de Han, Chewbacca, y su rugido icónico, que es casi tan identificable como el mismo guerrero Wookiee”.

El público puede compartir su mejor imitación de Chewbacca, ponerse una máscara de él que le cambie la voz o crear un Dubsmash con alguno de sus rugidos más conocidos, que se mostrarán en la página de inicio de la aplicación durante la campaña.

Casi uno de cada cuatro niños de todo el mundo sufre de desnutrición grave. UNICEF está trabajando en 190 países y territorios para defender los derechos de los niños y, entre otras cuestiones, ayudar a abordar esta problemática. En nombre de Star Wars: Force for Change, los fondos que se recauden a través de esta campaña ayudarán a UNICEF a brindar paquetes de alimentos terapéuticos listos para usar a niños con desnutrición, lo que les posibilitará acceder a un futuro más brillante.

Para más información sobre la campaña, ingresar en ForceForChange.com y www.compromisodisney.com/comunidad/roar-for-change.

¡Los que saben imitar el rugido de Chewbacca podrán apoyar esta buena causa!

Just in case the roar is needed for it to count I had my little messy haired mini chewy give us a roar! #RoarForChange @BTS_twt pic.twitter.com/HAukaH8T5C — Baby Bangtans (@BabyBangtans) May 4, 2018

Okay, #BTSArmy, show your power for charity! Between now & 5/25/18, for every like, share or public post on Twitter, Facebook or Instagram where we see this hashtag – #RoarForChange – Force For Change U.S. will donate a dollar to @UNICEFUSA. #MayThe4thBeWithYou @BTS_ARMY pic.twitter.com/E5aiufvuIJ — George Pennacchio (@abc7george) May 4, 2018