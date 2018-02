Las dudas surgieron luego de que se conociera la infidelidad por parte de la esposa de Yader Romero con otro de los integrantes de la agrupación. ¿Hijo menor del vocalista de Kvrass no es de él?

‘El Nene’, cuyo nombre es Luis Alfonso Carrascal, habló con La Red de Caracol acerca de este suceso, y de lo que pensó cuando se enteró que Anny Sarmiento, esposa de Yader, anunció su embarazo.

La duda surgió a raíz de que el pequeño Salvador, tiene 2 años y 7 meses, y la relación de esta pareja duró entre 3 y 5 años.

.@elnenecarrascal responde a las reveladoras declaraciones dadas por el vocalista de @kvrass en nuestro programa, ¿hubo traición? No se pierdan la entrevista completa esta tarde en @LaRedCaracol. pic.twitter.com/5aVMSghrKx — La Red Caracol (@LaRedCaracol) February 25, 2018

Respecto al tema aseguró que: "Claro, muchos dirán que ese hijo es de 'El Nene', pero es de Yader. Esa fue una situación que ella y yo conversamos, yo empecé a sacar cuentas, y dije: 'hombe, no es mío'. Yo cogí y me desaparecí, para donde yo tenía una relación. Igual si algo pasa más adelante, aquí me tendrán asumiendo mi responsabilidad, además porque estas cosas son con pruebas".

El destape de esta relación clandestina se dio hace algunas semanas cuando en medio de un viaje, a Yader le enviaron unas capturas de los chats que estaban teniendo su esposa con 'El Nene'.

