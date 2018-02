Por segundo año consecutivo el desarrollador número uno de aplicaciones para festivales de música en el planeta (Coachella, Rock in Rio, Womad, etc), participa en la aplicación del Festival Estéreo Picnic. ¿Qué secciones encontrará en esta app que podrá descargar en cualquier teléfono inteligente?

1. Line Up y Horarios: esta opción ofrece una reseña completa de los artistas con su historia, redes, canciones, datos, etc. En esta sección cada persona podrá armar su propio horario, seleccionando sus artistas favoritos para no perdérselos. También podrá ver quiénes son los artistas más populares entre los usuarios de la aplicación.

2. Transportes: esta opción ofrece toda la información de transportes y se podrá realizar la compra y reserva de tiquetes del Tren Redds, las vans y los buses.

3. Guía del festival: esta opción ofrece todo lo que 'Un Mundo Distinto' les ofrece desde el Parque 222. Encontrarán la información de los servicios, los restaurantes y las barras. Igualmente, esta sección le permitirá al usuario comprar y conocer todo el catálogo del merchandising oficial del FEP 2018.

Tenga en cuenta al descargar la APP conocerá, en primicia, los horarios oficiales del FEP 2018 el próximo 27 de febrero. A partir del 28 de febrero se lanzará al público en general.

Esta es la nueva aplicación del Festival Estéreo Picnic 2018

