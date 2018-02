Sucedió durante el capítulo de esta mañana, 22 de febrero. Así fue la aparatosa caída de Jota Mario en Muy buenos días.

En un video publicado en su cuenta de Instagram el programa dio a conocer el momento. Sucedió mientras el presentador era ejemplo en medio de una clase de defensa personal, enfocado en las mujeres.

La maestra de esta clase, tomó a Jota Mario por el brazo, y sin pensarlo, lo tumbó. Y aunque eso generó risa entre las presentadoras e invitadas, lo cierto es que el presentador terminó en el piso, quejándose.

Así fue la aparatosa caída de Jota Mario en Muy buenos días

Durante el año pasado el presentador colombiano también dio de qué hablar en Muy buenos días, al mostrar su molestia por la consulta liberal que se realizó el 19 de noviembre.

“Voy a elevar mi voz de protesta, puede que a nadie le interese, pero es que gastarse 40.000 millones de pesos en una idiotez, como lo hicieron ayer en el país, para elegir a no sé quién de no sé qué, es una vergüenza en un país donde no hay acueductos, es una vergüenza en un país donde no atienden a la gente en las EPS, donde no les dan una cita, donde a la gente no le dan la pensión”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

Publimetro Colombia Mujer estuvo a punto de suicidarse por Melina Ramírez