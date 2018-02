"Nuestras canciones ya no son nuestras, ahora son de todos": La Derecha

19 bandas nacionales se unen a la celebración: La 33, Los PetitFellas, 1280 Almas, Systema Solar, Doctor Krapula, Vulgarxito y Odio a Botero, entre otras agrupaciones, serán los protagonistas de una jornada de música nacional en vivo el próximo sábado, que comenzará desde las 11 de la mañana y finalizará en la madrugada siguiente.

La Derecha es uno de los headliners de este concierto, y PUBLIMETRO habló con el vocalista Mario Duarte con motivo de esta ocasión.

¿Qué nos puede adelantar sobre esta presentación?

Es todo un festival, La Hamburguesería es conocida por invitar bandas, tener auditorios en sus puntos, y por ser como un referente del rock bogotano. Así que ahí estaremos.

¿Qué proyectos tiene La Derecha para este año?

De verdad tengo cosas que contarles, y lo voy a decir aquí por primera vez… vamos a ver qué pasa porque todavía no tengo la fecha, pero ¡hicimos una película! La hice yo con mis amigos, he participado en otras, pero esta la hice con mis amigos y soy una especie de productor, director, chofer, actor. Es una cosa roncanrolera sobre Bogotá y se las mostraré en algún momento del año, esa es una cosa que les puedo prometer. Acabamos de terminar la postproducción, pero todavía no sé cuándo se va a publicar. Por lo pronto les cuento que hay un montón de amigos que participaron, hay música de mucha gente. También este concierto del 24 de febrero con todos estos amigos, que además de lo que les contaba está bueno porque nos vamos a reencontrar con varios colegas que no veo hace rato. Va a haber una temperatura especial porque hace mucho no nos veíamos para tocar, y algo realmente importante para mí siempre han sido mis amigos.

¿Cuál es una de esas grandes amistades qué le ha dejado la música?

Varias, una de ellas es 'Pardito' (Alejandro Pardo, creador de La Hamburguesería) que lo considero muy amigo y que conozco desde que arrancó. Hay gente de otras bandas con las que siempre me encuentro, y nos da risa porque parecemos Protagonistas de Novela, porque parece fingida la alegría pero estamos contentos de verdad, eso pasa con 'El gordo' de 1280 Almas. También la gente de Hora Local, Eduardo Arias, que es como un hermano mío, en fin. Casi me olvido de los de Systema Solar, con quienes hay como una gran hermandad. Creo que el día del concierto John Pri va a cantar con nosotros.

Volviendo a la historia de la banda, hay una canción que nadie ha podido olvidar a pesar de que se grabó en 1994, se trata de Ay qué dolor, que fue elegida por la revista Rolling Stone como una de las 50 grandes canciones colombianas de rock. ¿Por qué cree que esta canción se convirtió en un himno para tanta gente?

Rarísimo, uno no sabe. Ay qué dolor tiene como 20 años ya. No sé, esa canción nació en un momento muy especial en que unos se iban del país, si lo lograban, a mí no me dieron la visa, era como un momento en que había una cosa confrontacional en nuestras vidas. Eran los 90. La canción obedecía a una reacción real que teníamos frente a la vida. Ya de ahí a que se vuelva una canción importante para los demás es sorprendente pero también supongo que eso que sentíamos nosotros es un sentimiento universal, que es cuando tienes cerca edad y ves la calle como una prisión, como un sitio del que quieres escapar. Quieres ir a otra parte, ir a otros países, vivir otra vida, y de eso se trataba Ay qué dolor. Eso creo ahora. ¿Qué mas puedo decir? Me cuesta trabajo cantarla, porque ahora siento que ya no nos pertenece a nosotros sino que ahora es de otra gente. Hay que hacer un pequeño ritual de, "¿cómo es que era esto?" Toca concentrarse.

Hablando de eso, ¿cuáles son las canciones que más les gusta tocar en vivo?

Me parece chévere cantar El puñal, porque también representa otro momento, otra generación, otra idea, ya no estaba pensando en eso, estaba pensando en otras cosas. Me sorprende que esa era la última canción de ese disco, y no pensábamos que fuera a ser la gran canción, me gusta que en el arte todo tiene una reacción, esas cosas existen cuando la gente les da el visto bueno, o cuando dicen "me gusta, no me gusta". Lo más loco cuando haces algo y a nadie le importa, eso también te transmite un mensaje. Las cosas existen cuando se publican, lo publicamos en 2011, hace siete años, y en ese tiempo se ha convertido en algo especial para mucha gente.

Hay una anécdota, y fue un concierto que hicieron recién se formó la banda en la Universidad Nacional, que no salió muy bien…

(risas) es que teníamos una banda que se llamaba La rata poética, éramos chistosos. Nuestras canciones eran muy planfetarias, hablábamos de persecución policial, pobreza, era algo real, porque no ha cambiado, y a los muchachos de la época, los punks, no les caíamos muy bien que digamos. Les parecíamos muy 'gomelitos' y no entendían nuestras letras, entonces se armó una pedrera ahí rara y nos tocó salir corriendo con nuestros instrumentos.

¿Y si volvieran allá hoy en día?

(risas) ¡Pues afortunadamente es muy distinto! Lo que quiero decir es que a veces hay muchos prejuicios frente a lo que los demás hacen, la gente suele ser muy radical. Es una metáfora de nuestro país porque criticamos muchas cosas que no conocemos. Hay que darle la oportunidad al que se paró a decir algo, antes de tirar piedras.

La escena del rock en el país ha madurado, ¿no?

Sí, ha costado mucho pero sí. De esto, y voy a decirlo, me siento muy orgulloso y es que esto ya dejó de ser una cosa de "mechudos" y de estereotipos. Y a la gente le gusta la música, porque es algo emocional y no tan racional. Ahora la gente que no tiene "pinta" de roquera me saluda y yo me siento bien. Porque es para todos, para eso lo haces.

¿Cómo le gustaría que la gente recuerde a La Derecha?

No sé, eso se los dejo a ustedes. A veces he dicho que me quiero retirar, pero mira, siguen saliendo cosas. Quisiera escribir otra buena canción, y punto. ¡Ojalá!

