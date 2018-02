Tarde lo conocí, producción que llegará a su final en los próximos días, tiene a los televidentes pegados a la pantalla esperando uno de los momentos más tristes de la música colombiana: la muerte de la 'Diosa del vallenato'. ¿Qué pasó antes de que dijera adiós? Estas fueron las últimas palabras de Patricia Teherán.

De acuerdo con El Heraldo, "las últimas palabras que supuestamente Patricia Teherán pronunció en su lecho de muerte fueron: cuiden a mi hijo, no vuelvo a cantar más".

Por su parte, Guillermo ‘Billy’ Pertuz, amigo de la artista, y quien también se accidentó con ella, le contó a El Universal lo último que él le escuchó decir: “De ahí en adelante me entró una corazonada de que algo podría pasar, Tayron y yo le pedimos a Víctor que le diera suave y respondió: ‘Quién se ha muerto en la víspera…’. A eso de las 4 de la tarde, a la altura de Boca Tocino (Atlántico), estalló la llanta izquierda trasera del carro. Patricia que iba de copiloto cuando escuchó el estallido, gritó ‘Ay Dios mío’ y comenzamos a volcarnos. Según el informe de tránsito dimos ocho vueltas. Yo me puse en posición fetal y comencé a orarle a Dios, por eso me pude salvar”.

“Llegó una persona a auxiliarnos y le dije que fuera al carro a ver cómo estaba el resto. Me dijo que adentro había una mujer mona herida y un hombre de bigotes. Por la descripción supe que eran Patricia y Tyron. Luego me informan que Víctor había muerto. Patricia pasó a mi lado en una camilla y lo último que me dijo fue: ‘Estoy bien Billy, no te preocupes por mí’; aunque luego un paramédico gritó que estaba vomitando sangre y entré en pánico. Se la llevaron muy grave y posteriormente falleció en el Hospital Universitario de Cartagena.

