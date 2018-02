Habló Yader Romero, vocalista del grupo Kvrass, de la infidelidad de su esposa

El vocalista de la agrupación Kvrass, Yader Romero, reveló ante las cámaras de La Red cómo se enteró de la relación que su esposa Anny Sarmiento sostenía con el ‘Nene’ Carrascal, el acordeonero y socio de la agrupación y, sobre todo, su mejor amigo.

Yader reveló que se enteró a través de unas imágenes y videos en los que veía a su esposa y a su mejor amigo en situaciones comprometedoras que confirmaban que sostenían una relación sentimental clandestina. Todo sucedió mientras iba rumbo a Barranquilla.

“Él iba en la parte de adelante del bus, yo iba atrás, yo no lo podía creer. No sabía qué hacer, duré todo el viaje llorando”, reveló Yader al programa.

El cantante dice que no sabe quién le mandó el mensaje con la captura de pantalla pero “le agradezco a la persona que me lo mandó, le agradezco porque me lo envió. Las imágenes de la conversación donde hablaban de ellos dos, donde decían todo lo que hacían, de la forma cómo se veían, donde habían te amos y de más”.

Al parecer la relación clandestina entre Anny y el 'Nene' Carrascal, llevaría más de cinco años. La Red reveló una de las conversaciones que habrían revelado su romance.

Captura de pantalla

Desde hace varios días se había conocido lo sucedido e incluso varios medios de comunicación revelaron que luego del escándalo Anny Sarmiento habría intentado suicidarse tomando veneno.