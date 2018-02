Valentina Lizcano mostró las nalgas en Instagram y esto dijeron sus seguidores

Mientras estaba en una sesión fotográfica en un hotel de Medellín, a Valentina Lizcano le tomaron un video que ha dejado sin palabras a sus seguidores. En él, la actriz se toca las nalgas y luego se da la vuelta para seguir posando.

Lo que ha sorprendido a sus fans en la firmeza de su cola. Comentarios como "Por eso amo el gimnasio y sus resultados, ¡qué nalgas, carajo!", "Qué chéveres esas nalgas duras", "Qué cuerpazo el de esta vieja" y "Qué nalgas tan bonitas" llovieron en su cuenta de Instagram, que tiene más de 800.000 seguidores.

Por su parte, los comentarios jocosos no se hicieron esperar: "No comeré más salchicha y butifarra", "Necesito fortalecer mis nalgas así, help me", "Tienes el toque, yo te doy un 20 de 10" y "Me gusta seguirte porque me animas a hacer ejercicio sin darte cuenta" escribieron otros usuarios.

La banda sonora de la sesión fotográfica y del video de Lizcano era Dura, el sencillo más reciente de Daddy Yankee que ha puesto a bailar a millones de personas en el mundo.