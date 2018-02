Actriz Juliana Galvis se divorcia: confirmó la noticia con este mensaje

La mejor forma de acabar los rumores es enfrentándolos, por esto hoy hemos decidido compartir con ustedes esta noticia… De todo corazón GRACIAS a las personas que han estado en estos momentos con nosotros. Pedro, Agatha y yo Seremos familia toda la vida y aunque hoy nuestro estado cambie, nuestro cariño y respeto se mantendrán por siempre. #Repost @mclmanager with @get_repost ・・・ Comunicado especial @julianagalvisv #actress #mcl #talentmanagement

A post shared by Juliana Galvis (@julianagalvisv) on Feb 15, 2018 at 9:57am PST