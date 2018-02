¿Se desahogó? Este fue el mensaje de Ariadna Gutiérrez para Steve Harvey en Gran Hermano

Que te quede claro Steve si ella gana aquí nadie le quitará su premio…. Recuerda que habías dicho que ella había ganado pero ajá te tocó decir otra cosa jajajajajajajajjajajaa @gutierrezary

A post shared by ARIADNISTA 100% (@joselguez12) on Feb 7, 2018 at 6:02pm PST