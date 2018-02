"Me siento de otra época": Mon Laferte

2017 fue un gran año para Mon Laferte. La cantante no paró de tocar promocionando su disco La trenza, álbum que la ha llevado a presentarse en una extensa gira por Chile, actuar en diferentes festivales internacionales como Ruido Fest en Chicago y el Outside Lands en San Francisco, además de ser invitada al New York Times para protagonizar un Facebook Live en el que respondió preguntas de sus fanáticos de todo el mundo.

Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó al recibir las Gaviotas de oro y de plata en el Festival Internacional de Viña del Mar 2017. Como si fuera poco, su álbum Mon Laferte Vol.1 fue certificado como triple disco platino y cuádruple disco de oro en México y Chile respectivamente y se adjudicó un Grammy Latino y un MTV Europa entre sus reconocimientos más recientes.

También, para este año Mon Laferte anunció fechas de concierto en diferentes países por Latinoamérica en estos primeros meses, además de una gira por Estados Unidos, donde compartirá escenario con Juanes. Esto fue lo que la artista le contó a PUBLIMETRO.

La acogida de Antes de ti ha sido impresionante, ¿qué nos puede contar de todo el proceso?

La canción es una cursilería maravillosa. Es súper romántica, y me encanta. Así me siento ahora. Es una canción muy nostálgica, y podría ser de otra época perfectamente, por como suena, por la melodía, por la letra, los arreglos… un poco como yo, que me siento de otra época. Se equivocaron, me dejaron en el tiempo equivocado.

De hecho, esa es una de las primeras cosas que se perciben de su música y su estética, ¿con qué época se identifica más?

Creo que los 50, sí. Pero también ahora estoy descubriendo más de los 30, los 40, toda esta época Charleston, donde los grupos eran guitarrita y dos o tres mujeres, pero también me gusta lo de los 70, los hippies, cuando entró toda esta influencia africana, y los 60 también. No sé. También me gusta la tecnología, me gusta estar hoy aquí. Tal vez sí tenía que nacer en esta época (risas).

¿Qué artistas han influenciado su carrera?

He sido una persona musical siempre, estoy escuchando música todo el tiempo. Soy súper fan de Antonio Machín, Sonia ‘La Negra’, música muy romántica. Mucho de Colombia, también, cumbia, caribeña, también de Puerto Rico. Pero en general me emocionan las canciones, cuando tienen algo que decir y la energía que transmiten. Soy fan de Led Zeppelin, Björk, pero también me gusta el jazz. ¡Hay tanta música!

Cuéntenos de la gira que va a realizar este año

A mí me emociona un montón volver a tocar. Llevo como un mes y creo que nunca había estado tanto tiempo sin tocar. En esta gira vamos a tocar en Bogotá el 11 de abril, es la primera vez que haré concierto doble, vamos a regresar, ya estuve en Rock al Parque y esto me tiene muy contenta. La primera etapa de la gira vamos a estar en festivales, Argentina, Chile, Guatemala, Costa Rica, Colombia y luego nos vamos a sumar con Juanes para hacer la gira por Estados Unidos y Canadá. Es algo increíble, porque tocar en arenas y escenarios tan grandes es algo nuevo para mí, ¡y con Juanes!

Con todos los premios que recibió el año pasado muchos podrían creer que está en la cima, sin embargo, ¿para usted cuál es el siguiente paso de su carrera?

Para mí el siguiente paso es artístico, siempre estoy en esta búsqueda. Amo la música y el arte. Amo existir con ello. Mi siguiente paso es seguir creando mejor música, de mejor calidad cada vez, que me sorprenda a mí misma para poder sorprender a la gente también, llevarme al límite y ver hasta dónde puedo llegar.

Antes de ti es una canción que usted estuvo tocando en escenarios antes de publicarla oficialmente, ¿qué tan importante es conocer la reacción del público en vivo de antemano?

Yo creo que particularmente esta canción la escribí cuando estaba de gira en Chile y me gustó tanto, pero tanto, que dije “hay que tocarla, no me importa nada”. La toqué dos veces, fue un impulso personal, no fue una estrategia pero sí un deseo que tuve en el momento.

En sus conciertos ocurre siempre una conexión muy particular en la que el público comparte con usted la emotividad de algunas canciones, ¿a qué cree que se debe?

No hay secreto, nadie tiene el secreto. Creo que aun si tuviéramos la fórmula las cosas no serían más sencillas. Yo creo que simplemente es hacer que las cosas sucedan. Cantar, hacer música, tocar, irme de gira, despertar, estar viva, conectarme con esas personas, amar, desenamorarme, dejar que las cosas sucedan. Yo creo que la vida sucede solita, no hay secretos.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ