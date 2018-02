El horror ortográfico de Natalia París por el que la tratan de bruta

La modelo y DJ de música electrónica, Natalia París es reconocida por su belleza y su inteligencia para negociar, para el mundo empresarial y además por todos los proyectos que ha emprendido con su marca de jeans, su marca de productos cosméticos, marca de bloqueador, de bronceador y hata libro de chistes…

La paisa lleva 20 años cautivando con su belleza, con sus historias románticas y con sus comentarios. Irremediablemente la modelo ha tenido desaciertos que han hecho que muchos convirtieran su imagen en una caricatura de la mujer rubia, bonita que es bruta, aunque París haya demostrado de primera mano que sus competencias son razonables.

Además de los escándalos que llevan años en la retina de los colombianos, como la vez que dijo que no fumaba marihuana porque daba celulitis, o la vez que indicó que el pollo inyectado con hormonas hacía que la gente fuera gay, ahora le suman que no pudo escribir el nombre de la ciudad a la cual se dirige para un show de música electrónica en Manizales en los próximos días y decidió publicar una publicidad en sus redes sociales anunciando el evento, pero no le salió bien.

Lo primero que hizo fue escribir "Manisales", por lo que recibió una gran cantidad de comentarios en los que le decían que "era una bruta" y que así no se escribía el nombres, "que es con Z en vez de S".

La modelo corrigió, pero el hecho desafortunado fue que escribió "Manisalez", cambiando la S del final por la Zeta, hecho que trajo risas y burlas en contra de la Dj que luego de un tiempo, colgó una historia en donde por fin escribió de manera correcta el nombre de la capital caldense.

¿Se le fueron las luces a la artista paisa, o todo es parte de una estrategia de mercadeo?