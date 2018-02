"M'Baku es el papel más grande de mi carrera": Winston Duke habla sobre Black Panther

Black Panther es una de las películas de superhéroes más esperadas de Marvel para este año. Bajo la dirección de Ryan Coogler, la cinta sigue la historia del rey T'Challa (Chadwick Boseman) y los eventos que tienen lugar en Capitán América: Civil War. Ahora, T'Challa debe evitar una tercera guerra mundial con un equipo conocido como Black Panther.

Entre el reparto de esta cinta está Winston Duke, conocido por la serie de CBS, Person of Interest. Ahora, este actor de Trinidad y Tobago interpreta al villano conocido como M'Baku. Esto es lo que Duke le contó a PUBLIMETRO acerca de su papel en Black Panther.

Cuéntenos sobre M’Baku, para muchos es algo así como un “villano cool”, ¿cómo lo describiría usted?

Diría que es un héroe, diría que es responsable y que además es alguien que escucha. No diría que es un villano, simplemente es una persona que tiene puntos de vista diferentes en comparación con los de T’Challa y realmente piensa en lo que es mejor para su gente, él no cree que T’Challa vaya a ayudar a su gente desde su posición de líder, o que él tenga sus mejores intenciones puestas en ellos. M’Baku de verdad cree que él sería un mejor líder. Esto hace que él sea un hombre con mucha integridad, y eso hace que también lo podamos percibir como una persona divertida y honorable.

¿Cómo se preparó para esta película?

Hice muchas cosas. Pero mucho antes de recibir el guion, lo primero que hice fue ir y leer muchos cómics sobre M’Baku y me recibieron muy bien entre los aficionados a las historietas. Hay una tienda de cómics en mi barrio y fui allá, y el encargado me reconoció y me mostró todos y cada uno de los cómics en los que aparecía M’Baku, calculo que eran cientos de ellos, y él me dijo “acá encontrarás todas y cada una de las apariciones de tu personaje en la historia”. Eso fue lo primero, tratar de entender este mundo del que viene el personaje. Luego, empecé a ejercitarme para lograr el look de M'Baku, y también comencé a practicar los diálogos, para adoptar ese lenguaje de cómic de modo que no se escuchara forzado.

Para muchos críticos de cine este es el papel más importante de su carrera, ¿está de acuerdo?

Creo que hasta este momento me doy cuenta de lo grande que realmente fue todo esto, pero mientras la hacía solo me concentraba en el potencial de lo que podría ser esta película y este proyecto. En el día a día durante las grabaciones solo traté de pensar en el presente, y en lo que la escena requería, pensaba ¿de qué se trata esta escena? ¿cuál es la historia que queremos contar? De esta forma no me concentré en lo que los demás podrían pensar y simplemente me enfoqué en hacerlo lo mejor que pude para que la audiencia fuera el único juez después de todo. Ahora que todo terminó estoy en este punto, en el que la gente ya vio la película, y les encantó. Les encantó el trabajo que hicimos, el contenido, todo. Es un gran sentimiento, y sí, es el papel más grande de mi carrera, hasta ahora.

Usted comenzó a actuar siendo muy joven, ¿hay algún actor lo haya inspirado en el camino?

¡Wow! Bueno, supongo que los de siempre. Me gusta Denzel Washington, pero para ser honesto, tuve el honor de trabajar con mis ídolos en esta película. Trabajé con Angela Bassett, y Forest Whitaker; estos son mis ídolos, las personas que he admirado toda la vida, y siempre pensé que sería genial tener la oportunidad de estar con al menos uno de ellos en una película, ¡y pude estar con ambos! También soy fan de Andy Serkis, de El señor de los anillos, y Martin Freeman, de El Hobbit, ¡y están en la película! Recuerdo que Freeman me dijo que le gustaba mi trabajo, y me presentó a Andy Sarkis, con quien hablé por casi una hora cuando nos conocimos. Así que, de verdad creo que soy afortunado porque he trabajado con muchos de mis ídolos.

¿Qué hay de Lupita Nyong’o? Ustedes se conocieron en Yale…

Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. En la universidad estábamos en las clases de teatro. Ha sido todo un viaje. De hecho hicimos una película universitaria cuando todavía estábamos estudiando, y pensábamos, ‘ojalá podamos hacer una película de verdad un día’. Y ahora mira, es mi primera película basada en un cómic, y soy un black panther.

En una película tan llena de acción como Black Panther, ¿cuál fue la escena más difícil de grabar?

Creo que la más difícil fue una en la que estamos en una cascada, porque la practicamos por mucho tiempo, y se nos ocurrieron muchos movimientos de pelea porque nuestra idea era proponer muchas ideas y después elegir las mejores, las más espontáneas, ¡pero estábamos en el agua! Saltando, moviéndonos. Cada uno con sus respectivas armas, era demasiado. Creo que incluso en un momento me golpearon en la cara, pero creo que pasaron muchas cosas que lograron que toda la escena se viera muy orgánica. Fue difícil. La grabamos una y otra vez, caíamos, y nos levantábamos, y teníamos que repetir y repetir hasta el cansancio. Además grabamos desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, así que fueron días muy largos

