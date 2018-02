(Fotos) Así se veía la presentadora Melina Ramírez cuando no era famosa

Si Melina Ramírez hubiese concursado en otro año, digamos en el 2012 donde ganó Lucia Aldana que crees que hubiese pasado ? Ahora está mucho más bella y regia. Lástima que en su año no tenía buen cuerpo y la embarro en la pregunta final. Pero ese rostrazo tan Divino merecía corona nacional. #melinaramirez #señoritavalle #valledelcauca #señoritacolombia #misscolombia #cnb

A post shared by Queens Of the World •👄 (@queens_of_theworld) on Sep 22, 2017 at 12:50pm PDT